Pour beaucoup de personnes, pratiquer une activité physique et sportive est une manière de vivre et la meilleure façon de rester en forme et en bonne santé. Mais pour faire cela dans des bonnes conditions, il faut être un minimum équipé ! Le matériel de base nécessaire est peu encombrant et pas très onéreux. Un milieu de gamme est en général suffisamment confortable et efficace.